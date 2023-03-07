محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ المثنى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المصادف ٨ من شهر اذار الجاري لكافة دوائر المحافظة لمناسبة ذكرى مولد الامام الحجة المنتظر (ع)".وأشار الى ان "هذا العطلة تستثني الدوائر الامنية والخدمية".