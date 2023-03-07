الديوانية تعطل الدوام الرسمي غداً

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الديوانية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء المصادف 15 شعبان في الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء الجهات الساندة لإحياء هذه المناسبة".وأضاف الحمزاوي، بحسب البيان، "بهذه المناسبة يطيب لنا أن نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والمراجع العظام وعلماءنا الأعلام، وشعبنا الصابر المحتسب بولادة منقذ الإنسانية وأمل الأخيار الإمام المنتظر (ع)، حيث ولد الذي سيملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا".