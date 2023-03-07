قائمة بالمحافظات المعطلة للدوام الرسمي يوم غد بمناسبة الزيارة الشعبانية





فيما أعلنت محافظتا البصرة وبابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة زيارة النصف من شعبان.



من جهتها، أعلنت محافظتا ميسان وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر (عج).



من جانبها، أعلنت محافظتا المثنى والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة زيارة النصف من شعبان. إذ تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظتي كربلاء المقدسة وواسط يوم غد الأربعاء، باستثناء الدوائر الخدمية، لإحياء الزيارة الشعبانية.فيما أعلنت محافظتا البصرة وبابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة زيارة النصف من شعبان.من جهتها، أعلنت محافظتا ميسان وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر (عج).من جانبها، أعلنت محافظتا المثنى والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

بدورها، أعلنت محافظة النجف الاشرف تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة الزيارة الشعبانية.



وفي وقت سابق، كشفت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة الزيارة الشعبانية.



وقائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خطة زيارة النصف من شعبان تختلف عن السنوات السابقة لكون جميع الشوارع مفتوحة بدون أي قطع".