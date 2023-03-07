رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة العمل الفوري لرفع الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن رشيد "استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير النقل رزاق محيبس يرافقه مدير عام الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم".وخلال اللقاء "جرى بحث الجهود الرامية لتطوير قطاعات النقل المختلفة والاستفادة من موقع العراق الجغرافي كونه حلقة وصل مهمة وأساسية بين أرجاء العالم، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية صيانة الطائرات واعتماد المعايير الدولية لتوفير أفضل الخدمات، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة".كما تم بحث "الجهود المبذولة لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية والسماح للطيران العراقي بالتحليق في أجواء أوروبا، حيث شدد الرئيس على ضرورة العمل الفوري لحل هذه القضية وعودة المكانة الدولية للخطوط الجوية العراقية".وقدم الوزير شرحاً مفصلاً إلى الرئيس، حول "سير عمل الوزارة وخططها لتطوير قطاع النقل بجميع مفاصله، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة إلى للمسافرين".