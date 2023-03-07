محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

وذكر بيان لمكتب المحافظ، ورد لـ السومرية نيوز، أن الهلوب "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء، (٨-آذار-2023 م) في أقضية ( بلد والدجيل و طوزخورماتو وآمرلي) بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام".واستثنى القرار "الدوائر الامنية والخدمية والصحية".