ناهزت أسعارها 4 مليارات.. النزاهـة تكشـف مغالاة بشـراء أجهـزة طبـية في صحة النجف

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "أعمال التدقيق والتحرّي والمُتابعة، التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف، بيَّنت قيام دائرة صحَّة المحافظة بصرف مبلغ (3,935,000,000) مليارات دينارٍ؛ لشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع أسعارها الحقيقيَّة، فضلاً عن عدم إرسال مبالغ الاستقطاعات الضريبيَّة إلى مُديريَّة ضريبة النجف، ومُخالفات أخرى رافقت إبرام عقود شراء الأجهزة".وأشارت إلى أن " الأجهزة التي تمَّ شراؤها شملت أجهزة الصدمة الكهربائيَّة والأشعة الفيديويّ، وملحق نواظير جراحيَّة، وجهاز تخطيط القلب وايكو مُتحرك، إضافةً لأجهزة GAS ومراقبة المريض وجهاز طبيّ "سريريّ عمليَّات"، وحاضنات أطفال".وفي مُديريَّة بلديَّة النجف، تمَّ، بحسب البيان، "تنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين، تم خلال أولاهما ضبط مُخالفاتٍ وهدرٍ في المال العام في المبالغ التي تمَّ صرفها لتصليح الآليات العائدة للبلديَّة للمدة من (2017 – 2022)، فيما تمَّ في العمليَّة الثانية ضبط مُتَّهمٍ أثناء تعقيبه المُعاملات في البلديَّة دون وكالةٍ أو تخويلٍ رسميٍّ بذلك، وتمَّ ضبط معاملة عقارٍ بحوزته".