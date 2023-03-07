كربلاء.. الدفاع المدني تسيطرعلى حريق اندلع داخل حسينية

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء بالسيطرة على حادث حريق اندلع داخل (حسينية) مجاورة لاحد الفنادق ضمن شارع العلقمي في كربلاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع سيطرت على حادث حريق اندلع داخل (حسينية) مجاورة لاحد الفنادق ضمن شارع العلقمي في كربلاء".



واضاف انه "تم اخلاء جميع الموجودين دون اصابات تذكر".



