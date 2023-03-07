الوقف السني يطالب بالوقوف ضد تغيير اسم جامع سامراء

طالب ديوان الوقف السني، الثلاثاء، الحكومة والمراجع بالوقوف ضد تغيير اسم جامع سامراء بمحافظة صلاح الدين.

واعتبر الديوان في بيان ادناه نصه أن "هذا الاجراء من الاخطاء الدينية والشعبية والمجتمعية التي لا بد من استدراك مخاطرها".