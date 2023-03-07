بالصور.. كربلاء في ليلة النصف من شعبان

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمدينة كربلاء خلال ليلة النصف من شعبان.

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الامام المهدي (المنتظر) (ع).