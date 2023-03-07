السوداني يصل الى كربلاء للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية

وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى محافظة كربلاء للاطلاع على خطة زيارة النصف من شعبان.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن رئيس الوزراء وصل قبل قليل الى محافظة كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة لزيارة النصف من شعبان.

وأضاف أن السوداني وصل الى مبنى محافظة كربلاء واجتمع بمحافظها والقيادات الأمنية والخدمية بحضور وزيري الداخلية والنقل ونائب قائد العمليات المشتركة.

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الامام المهدي (المنتظر) (ع).