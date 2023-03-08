الرافدين يعلن اطلاق التقديم الإلكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "انسجاما مع التوجهات الحكومية في تفعيل الاتمتة الالكترونية والانتقال من العمل الورقي الى الالكتروني في توفير الخدمات المصرفية للزبائن اطلق المصرف التقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين عبر البطاقة الالكترونية ".وأضاف، أن "التقديم على السلف يكون من خلال الدخول الى تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني على اجهزة الموبايل او مراجعة احد فروع المصرف للتقديم الكترونيا على السلفة".وأشار البيان الى ان "مبلغ السلفة يبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون".وياتي ذلك الاجراء ضمن الخطة التي رسمتها ادارة المصرف للمساهمة في تبسيط الاجراءات وتجاوز العقبات الروتينية التي من شانها ان تعرقل سير انجاز المعاملات والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية وعمليات التزوير والتلاعب والفساد واختزال الوقت وقطع الطريق امام ضعاف النفوس وتجاوز الحلقات الادارية الزائدة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والتخفيف عن كاهل الزبائن وانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة.