العيداني يكشف للسومرية تفاصيل جاهزية محطات التحلية بالبصرة: ليس هناك مخاوف

وقال العيداني في حديث للسومرية نيوز، ان "محطات التحلية جاهزة وعند النظر الى العام الماضي سنرى تحسن كبير عن الأعوام السابقة"، مشيرا الى ان "محطة تحلية محيلة تعمل بكامل طاقتها بحدود 3,500 متر مكعب بالساعة والان تمت صيانتها قبيل الصيف المقبل وكل الأمور المتعلقة بها في المستوى المطلوب".وشهدت البصرة العالم الماضي، إنجاز محطة "محيلة" لمعالجة مياه البحر في أول تجربة على مستوى العراق، كما أنها تعالج مياه النهر التي تصل درجة الأملاح فيها إلى ثلاثين ألف جزء بالمليون.وتنتج المحطة يوميا 72 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب التي تكفي لتغطية حاجة 400 ألف نسمة من سكان قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة، بعدما كانوا يعانون من المياه المالحة والملوثة الواصلة إلى منازلهم.* محطة الهارثةوتابع محافظ البصرة ان "محطة الهارثة تابعة الى وزارة البلديات ووزير البلديات يتابع موضوعها ووعدنا بزيارة الى محافظة البصرة لمواجهة الصيف القادم".وفي وقت سابق، أعلنت مديرية ماء البصرة، تجاوز نسبة الملوحة في الفاو والهارثة المعايير العالمية. وقال معاون مدير ماء البصرة، ميثم جار الله: إن "نسبة الملوحة وصلت إلى 30 ألف جزء بالمليون في الفاو، وإلى 6800 جزء بالمليون في شمال الهارثة"، مؤكداً أنه "لا يجب أن تتعدى الملوحة 1000 جزء بالمليون وفق المعايير العالمية".*محطة (ار زيرو) لتصفية المياهوبين العيداني ان "محطة (ار زيرو) لتصفية المياه كل مضخاتها ممتازة وشركة "كي اس بي" الألمانية متواجدة في البصرة وأجرت صيانة شاملة لهذا المضخات، لكن المشكلة القائمة في الكمية القادمة من الغراف من خلال قناة البدعة وإذا وصلت الكمية بحدود 5 متر مكعب او أكثر سنعبر أزمة الصيف".*محطة الفاووأوضح المحافظ خلال حديثة للسومرية، ان "محطة الفاو الان قيد الدراسة وهناك خيارين الأول هو الذهاب نحو محطة تحلية وهذا الموضوع مرتبط بوزارة البلديات والثاني الذهاب نحو محطة مشتركة"، لافتا الى انه "في الاجتماع القادم سنحدد أحد الخيارين".وأردف ان "المشروع يحتاج الى 3 سنوات حتى ينجز على اقل تقدير لان المشروع ضخم ويعطي قرابة مليون و250 متر مكعب من المياه وهذا الكمية تغطي حاجة البصرة".وأضاف، انه "ليس هناك مخاوف من الصيف القادم بحسب ما ينظر له أهالي البصرة رغم ازمة المياه الكبيرة التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة ونأمل من اللسان الملحي ان يدفع بإطلاقات مائية من نهر دجلة بحدود 90 متر مكعب في فصل الصيف"، لافتا الى انه "عند يتم استثمار محطات التحلية في البصرة بصورة صحيحة سنغطي الكثير من احتياجات المواطنين".