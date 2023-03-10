القبض على صاحبة شركة غير مرخصة لجلب العمالة الاجنبية ببغداد

وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فريق عمل مشترك مع وزارة الداخلية/ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكن من القاء القبض على صاحبة شركة غير مرخصة لجلب العمالة الاجنبية في بغداد مع ضبط عدد من العاملات داخل مقر الشركة والقيام بالاجراءات القانونية بحقهم".واوضحت الوزارة ان "هذه الاجراءات تأتي حسب توجيهات وزير العمل احمد الاسدي بشأن الحد من ظاهرة الشركات غير المرخصة التي تقوم باستقدام العمالة العربية والاجنبية بدون موافقات اصولية".واشارت الى تشكيل فريق عمل مشترك من المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، وضابط الاستخبارات في وزارة العمل، ومديرية الجريمة المنظمة/ الكرخ الاولى لمتابعة الشركات غير المرخصة من وزارة العمل والقيام بالاجراءات القانونية تجاهها".