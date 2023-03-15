الأنواء الجوية: الأمطار ستستمر حتى يوم غد.. وتوقعات بحدوث سيول

السومرية نيوز – محليات



اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، استمرار موجة الامطار لغاية يوم غد، فيما حددت مناطق حدوث السيول.



وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، ان "موجة الامطار ستستمر حتى يوم غد في المناطق الشمالية".



واضاف، ان "هيئة الانواء الجوية تتوقع حدوث سيول في المناطق المحاذية مع الجانب الايراني"، بحسب الوكالة الرسمية.