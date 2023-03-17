وفاة 8 أشخاص نتيجة انقلاب مركبة في واسط

وذكرت المديرية في بيان وردلـ السومرية نيوز، أن "حادث انقلاب مركبة نوع أوبتما في قضاء الصويرة بسبب السرعة الشديدة وفقدان السيطرة على المركبة، مما ادى الى انقلابها وسقوطها في النهر، اسفر عن وفاة ثمانية اشخاص (كبار واطفال)".واشارت المديرية الى ان "السرعة سبباً في الكثير من الحوادث المرورية"، موضحة ان " الالتزام بالسرعة المحددة وتعليمات وقانون المرور يجنب وقوع الحوادث المؤسفة".