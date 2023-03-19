اللامي يهنئ البلشي بعد انتخابه نقيباً للصحفيين المصريين

هنأ رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي، خالد البلشي بعد انتخابه لمنصب نقيب الصحفيين المصريين.



وجاء في بيان التهنئة ادناه نصها، أن "اختياركم لتولي هذا المنصب الرفيع يعكس مدى ثقة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين بكم..".