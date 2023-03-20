الرافدين يُحدد نسبة فائدة سلف الموظفين والمتقاعدين

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نسبة الفائدة 5 بالمئة تحسب بطريقة القسط الثابت يتم البدء باستقطاع الاقساط من راتب الشهر التالي لتاريخ المنح"؟وأشار الى ان "التقديم على السلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".