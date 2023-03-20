زيدان وفاضل يبحثان الإجراءات القضائية الخاصة بوزارة الكهرباء

السومرية نيوز – محليات



بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع وزير الكهرباء، زياد علي فاضل الاجراءات القضائية الخاصة بدعاوى الوزارة.



وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان أستقبل، وزير الكهرباء زياد علي فاضل".



وأضاف، أن "رئيس القضاء بحث معه متابعة الإجراءات القضائية الخاصة بدعاوى الوزارة المعروضة على المحاكم".