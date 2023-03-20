تقرير مفصل عن طقس العراق حتى نهاية الأسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة وحدوث عواصف رعدية في اماكن متفرقة ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في اماكن متفرقة خاصة في أقسامها الشرقية ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع اقسام البلاد".وأوضح أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة تكون رعدية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع انحاء البلاد".ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".