العراق والسعودية يبحثان دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للاستثمار

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي وبحث معه دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للاستثمار من خلال المحاكم التجارية".واضاف البيان ان "اللقاء حضره نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم وسفير المملكة في بغداد عبد العزيز الشمري".