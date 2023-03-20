اندلاع حريق بمستشفى الصدر في النجف

وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث (دخان) بدون نار نتيجة تماس كهربائي في الطابق الرابع داخل صالة العمليات في مستشفى الصدر بمحافظة النجف الاشرف".وأضاف أن "الفرق أجرت جولة في اروقة المستشفى تحسبا من وجود تماس بمكان اخر".