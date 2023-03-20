بشرى سارة لمحاضري الرصافة الثالثة

وذكر بيان لوزارة التربية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع محاضري الرصافة الثالثة".وقدم وزير التربية، إبراهيم الجبوري، وفق البيان، "التهاني للمحاضرين"، كما قدم الشكر الى "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية ومجلس الوزراء لموقفهم الداعم للملف التربوي عامة والمحاضرين خاصة".