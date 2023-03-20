الرشيد يصدر توجيهاً عن بيع الدولار وعطلة الغد

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدير العام باسم عبد علي يوسف وجه مدراء الفروع المخصصة لبيع الدولار الاستمرار بالعمل وفتح ابواب المصرف خلال عطلة يوم غد الثلاثاء".ودعا المصرف، "كافة المسافرين والموفدين الراغبين بشراء الدولار مراجعة الفروع خلال ساعات الدوام".