شيوخ صلاح الدين يطالبون السوداني بأدراج حقلي عجيل وعلاس بجولات التراخيص

وقال مجلس الشيوخ في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه انه "نظرا لما تعانيه محافظة صلاح الدين من معانة وبطالة وفقر مستمر ونقص في الخدمات فأننا نتوجه بطلبنا الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للنظر لمحافظتنا ومواطنيها بعين اب مسؤول عن اهله وابناءه وخصوصا انه قام بزيارة المحافظة واطلع على جزء من معاناتها وننتظر منه وضع حلول جذرية لمشاكل المحافظة وانهاء ملف البطالة والفقر وتوفير الخدمات الاساسية وذلك لا يتم الا بتعظيم الموارد واستغلال الثروات من بينها الملف النفطي حيث ان المحافظة تحتوي على عدة حقول نفطية من بينها حقلي عجيل وعلاس شرق المحافظة".واضاف: "نطالب رئيس مجلس الوزراء بادراج حقلي عجيل وعلاس في جولات التراخيص التي وقعتها الحكومة حيث شهدت الجولة الخامسة ادراج عدد من الحقول النفطية والغازية في عدد من المحافظات الاخرى لذلك نامل ان تكون صلاح الدين ضمن الجولات القادمة ممثلة بحقلي عجيل وعلاس لما لادراجها من فائدة على ابناء المحافظة وتوفير الألاف من فرص العمل لأبناء صلاح الدين".واشار المجلس الى انه "قد سبق للنائب قتيبة الجبوري ان طرح الموضوع عبر تغريدة لاقت اهتمام الكثير من ابناء المحافظة لما فيها من حلول لعدد من مشاكل المحافظة ويسهم الموضوع في تعظيم موارد المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها".