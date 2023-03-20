تسجيل هزة أرضية في نينوى

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية في محافظة نينوى.





وبلغت الهزة بحسب تقرير للهيئة 3.1 درجة وتبعد 38 كم جنوب شرق سنجار. وأدناه نص تقرير الهيئة العامة للانواء الجوية بشأن الهزة..