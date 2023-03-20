بالصور.. استمرار الأمطار ورياح قوية في البصرة

تنشر السومرية نيوز، صوراً لاستمرار هطول الأمطار مع رياح قوية في محافظة البصرة.

وتسببت الرياح بانطفاء التيار الكهربائي في بعض مناطق المحافظة. وأدناه صور من البصرة..