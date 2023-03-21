الحسناوي يصل صلاح الدين للاطلاع على الواقع الصحي

السومرية نيوز – محليات



وصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة صلاح الدين، لافتتاح عدد من المشاريع الصحية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحسناوي وصل إلى محافظة صلاح الدين"، مبينة أن الزيارة "جاءت للاطلاع على الواقع الصحي في المحافظة ولافتتاح عدد من المشاريع الصحية". وأضافت، أن "وزير الصحة افتتح مستشفى تكريت التعليمي وإضافة 4 مراكز متخصصة وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة".