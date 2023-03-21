مصرع وإصابة 12 شخصاً إثر حادث سير بطريق الديوانية – ميسان

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 12 شخصاً بحادث سير على طريق الديوانية – ميسان.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادثاً مرورياً تسبب بمصرع واصابة 12 شخصاً على طريق الديوانية – ميسان".



وأضاف، أن "الحادث حصل قرب جسر المالح".

