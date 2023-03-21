بعد اتهامات قضائية.. اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق في ديالى

السومرية نيوز – محليات



تمكنت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، من اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، على خلفية ملفات فساد واتهامات قضائية.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش في محافظة ديالى بعد اتهامه من القضاء بالفساد".



وأضاف، أن "عملية الاعتقال تمت فجر اليوم وسط بعقوبة وفق مذكرة قبض بشأن قضايا تتعلق بالفساد".

من جانبها، كشفت، هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تنفيذ أمر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً.



وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق ب٤٧ مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة".



وأضافت إن "تلك الأوامر صدرت عن عدة قضايا منها: المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره (42,027,255,000) مليار دينارٍ، وتهم تتعلق بهدر(110) مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مساحتهما (460) دونماً بمبلغ (57,500,000,000) مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ".



وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣٤٠ و٣٣١) من قانون العقوبات.