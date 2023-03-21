انهيار مطعم بمدينة الكوت (فيديو)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "اجزاءً من مطعم في ساحة العامل وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط".واضاف أن "الانهيار لم يسفر عن أي اصابات ولا ضحايا، والاجزاء المنهارة سقيفة المطعم واجزاء من المدخل نتيجة تهالكها".