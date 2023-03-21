افتتاح مشروع زراعة مليون نخلة في المثنى

وقال العيساوي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه "برعاية من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبحضور رئيس الهيئة ورئيس الاركان، شاركنا افتتاح مشروع زراعة مليون نخلة في بادية المثنى".واضاف: "المشروع من تنفيذ شركة المهندس العامة ضمن جهود الحكومة في مكافحة التصحر وبمناسبة اعياد نوروز ".