تظاهر عدد من خريجي الكليات التربوية، اليوم الثلاثاء، في محافظة النجف؛ للمطالبة بـ"التعيين وإيجاد فرص عمل".

وذكر مراسل السومرية، أن "المئات من خريجي الكليات التربوية أقدموا على إغلاق شوارع وساحات مركز مدينة النجف".



وأشار مراسلنا، إلى أنهم طالبوا "بتعيينهم وإيجاد فرص عمل لهم أسوة بباقي الشرائح".