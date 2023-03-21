بارزاني يصدر بيانا بشأن الهجوم على المحتفلين بأعياد نوروز

وقال بارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أقدمت مجموعة من الأشخاص على مهاجمة المحتفلين بينما كانوا يوقدون شعلة نوروز في خضم الاحتفالات بهذه المناسبة في ناحية جندريس التابعة لمدينة عفرين، مما أسفر عن مقتل أربعة مواطنين كورد وإصابة عدد آخر بجروح".واضاف: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عوائل الضحايا ونتضامن معهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".واوضح بارزاني: "إذ ندينُ هذه الجريمة بأشدّ العبارات، فإننا ندعو المسؤولين في المنطقة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة".