الوقف السني يحدد غرة شهر رمضان المبارك

أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الثلاثاء، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون يوم غد الاربعاء مكملا لعدة شهر شعبان ويوم الخميس اول ايام الشهر الفضيل.

وقالت لجنة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في ديوان الوقف السني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غدا الأربعاء هو مكمل لعدة شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك".



وكانت المملكة العربية السعودية اعلنت، مساء اليوم الثلاثاء، موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب مراصد سدير وتمير، فانه تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد الأربعاء المكمل لشهر شعبان، والخميس هو اول ايام شهر رمضان المبارك.