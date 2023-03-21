تعطيل الدوام الرسمي في قضاء تابع لصلاح الدين

وجه محافظ صلاح الدين، اسماعيل الهلوب، الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في قضاء طوزخورماتو ليوم غد وبعده.

وذكر مكتب الهلوب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في قضاء طوزخورماتو ليومي الأربعاء والخميس؛ بمناسبة أعياد نوروز".



واضاف البيان، ان قرار العطلة استثنى "الدوائر الصحية والخدمية والامنية".