في البصرة.. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات في محافظة البصرة من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات بالجرم المشهود بناءً على معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية".

وأضاف البيان "ضبطت بحوزتهم (3 كغم) من مادة الكريستال المخدرة و(287.000) الف حبة مخدرة مدفون تحت الارض في إحدى المناطق الزراعية"، مشيراً الى أنه "نظم محضر ضبطي اصولي بالمواد المخدرة وتم إيداع المتهمين التوقيف بموجب قرار قضائي عن جريمة تجارة المخدرات".