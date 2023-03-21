محافظة عراقية تقرر تعطيل دوام المدارس ليوم غد

قررت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، تعطيل دوام المدارس ليوم غد.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وجه وبمناسبة اعياد نوروز بتعطيل الدوام بكافة المدارس للدراسات (الابتدائية والثانوية)". وأضاف البيان أن العطلة تشمل "عموم المحافظة وليوم غد الاربعاء".

