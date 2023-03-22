الرافدين يُقرر منح سلفة جديدة للمتقاعد "الاصلي".. هذه قيمتها

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "منح السلف يكون للمتقاعد الاصيل حصرا على الا يتجاوز عمره 73 عاما وان لا يكون قد تجاوز العمر التأميني المحدد"، مبينا أن "السلف تبدأ من 5 مليون دينار ولغاية 25 مليوناً".وأضاف، أن "التقديم على السلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".