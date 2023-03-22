صدور عدة إحكام بالإعدام عن جرائم خطف وقتل في ديالى

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين لقيامهما بخطف وقتل مواطن لغرض الحصول على مبالغ نقدية في منطقة هبهب، كما أصدرت ثلاثة أحكام أخرى بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة قتل مواطن لغرض الحصول على مبالغ مالية في قضاء بعقوبة".وأضاف أن "الإحكام بحق المجرمين الخمسة تأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".