السوداني: حكومتنا ماضية بتنفيذ أولويات خططها بتعزيز خزين المياه وتقليل الهدر

وقال السوداني في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "في اليوم العالمي للمياه، نؤكد مساعينا لتنظيم استهلاك المياه واستخدامها بالشكل الصحيح لحماية هذا المورد الثمين".وتابع، "نعمل على تأمين حصص العراق من حقّه في المياه عبر الحوارات وعقد الاتفاقيات، وما تحقق في زيارتنا إلى الجارة تركيا وإعلان زيادة تدفقّات مياه دجلة مثالٌ على نجاح توجهات الحكومة".وختم السوداني قائلا: "نؤكد أيضا أنّ حكومتنا ماضية في تنفيذ أولويات خططها بتعزيز خزين المياه وتقليل الهدر".