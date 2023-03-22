مصرع طفلين وإصابة امرأة مسنة بحادث سير في الديوانية

السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسلنا في الديوانية، اليوم الأربعاء، بمصرع طفلين وإصابة امرأة مسنة إثر حادث سير في المحافظة.

وقال مراسلنا، إن "طفلين احدهما تلميذ باحدى المدارس الابتدائية لقيا حتفهم فيما أصيبت امرأة كبيرة في السن (جدتهم) إثر حادث سير في قضاء السنية غربي الديوانية".

