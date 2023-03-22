بالصور.. رفع كتل كونكريتية جنوب غربي بغداد

وقال مراسل السومرية، إنه "تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط محكمة جنح البياع ضمن محلة 817".وأشار مراسلنا، إلى "إعادة افتتاح شارع 15 المؤدي إلى المديرية العامة لتربية بغداد - الكرخ الثانية ضمن المنطقة والمحلة المذكورة؛ وذلك بعد رفع الحواجز الكونكريتية عنه".يذكر أن أمانة بغداد وقيادة العمليات عمدتا مؤخراً، إلى إعادة فتح عدد من الطرق المغلقة؛ بهدف تقليل الزحامات المرورية التي تشهدها العاصمة.أدناه الصور: