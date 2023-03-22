الأمانة العامة: تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، (ساعة واحدة)، خلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الشعب العراقي بالخير واليمن والبركة".واضافت: "فوضت الأمانة العامة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة؛ تحديد (ساعة التقليص) في بداية الدوام الرسمي أو نهايته".