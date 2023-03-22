مكتب السيستاني يحدد غرة شهر رمضان - عاجل

أعلن مكتب المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، عن غرة شهر رمضان المبارك.



وذكر بيان لمكتب السيستاني، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة بعد غروب الاربعاء ٢٩ شعبان في عدة أماكن في العراق وفي بعض المناطق المجاورة له".



وأضاف البيان، أنه "بذلك يكون غداً الخميس أول أيام الشهر الفضيل، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع فيه لصالح الأعمال".