اربيل.. اصابة شخصين واحتراق 5 منازل جراء انفجار منظومة غاز

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأصابة شخصين واحتراق 5 منازل جراء انفجار منظومة غاز في اربيل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق نتيجة انفجار منظومة غاز وخزانات نفط، اسفر عن اصابة شخصين ضمن حي بختياري في محافظة اربيل".



واضاف ان " الحادث تسبب باحتراق 5 منازل".