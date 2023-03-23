‏الرافدين يعلن وضع الية بشأن براءة الذمة للموظف المحال على التقاعد

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف اوعز بعدم منح الموظف المستلف براءة ذمة في حالة احالته على التقاعد الا بعدما يتم تسديد المتبقي من السلفة الالكترونية من مكافاة نهاية الخدمة ومتراكم الاجازات بعد تقديم تعهد خطي يصادق عليه من المصرف بالالتزام بالتسديد حال انجاز المعاملة التقاعدية".واشار البيان الى انه "في حال عدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة يتم تحويل استقطاع السلفة الالكترونية على الراتب التقاعدي".وذكر المصرف: "في حال تحويل مبلغ السلفة على الراتب التقاعدي فان فترة انجاز المعاملة التقاعدية للمتقاعد لا تعتبر فترة تلكؤ".