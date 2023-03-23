ضبط (3) شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط (3) شاحنات مخالفة تحمل (انابيب ومواسير من الالمنيوم وبلاستك شبابيك و رول بلاستك ومواد متنوعة)مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".و اشارت الهيئة ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".