القضاء ومكافحة الارهاب يبحثان التعاون بالكشف عن العصابات الاجرامية

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان أستقبل، اليوم الخميس، رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي".وأضاف أن "زيدان بحث مع الساعدي التعاون بين القضاء وجهاز مكافحة الارهاب في الكشف عن العصابات الارهابية وتقديمهم للمحاكمة".