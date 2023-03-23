السوداني يصدر عدة توجيهات تخص محصول الحنطة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس اجتماعاً خُصص لبحث الإجراءات الخاصة باستلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023، حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر المعنية".وشهد الاجتماع، بحسب البيان "مناقشة الجوانب التنفيذية وخطّة استلام وتسويق محصول الحنطة من الفلاحين للموسم الحالي، ومعالجة أهم العقبات التي تعرقل عملية الاستلام وتُؤخرها".ووجّه السوداني، بأن "يجري تخصيص المبالغ الخاصة بالفلاحين ضمن الخطّة الزراعية، وتسليمها لهم دون تأخير وبالتوازي مع استلام المحاصيل منهم وخلال أسبوعين كحدّ أقصى".وشدد رئيس مجلس الوزراء على "تعزيز الجهود لضبط الحدود، من أجل ضمان عدم تسرّب محاصيل من خارج العراق، ومن أجل منع التأثير والتلاعب بالمحاصيل المنتَجة محلياً، التي تشتريها الدولة من الفلاحين العراقيين بسعر مدعوم".واكد السوداني على "مراقبة وزارة التجارة عملية استلام المحاصيل، وضمان عدم تعرّض الفلاحين للابتزاز خلال عمليات الفحص".ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"استصدار قرار من مجلس الوزراء لشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطّة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها إلى منافذ الاستلام الحكومية".