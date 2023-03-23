كربلاء.. اغلاق 8 مطاعم ومقاهي واعتقال 38 شخصاً في الاول من رمضان

وقال مدير اعلام قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي في حديث لـ السومرية نيوز، ان " قيادة عمليات كربلاء ومديرية النجدة تغلق 8 مطاعم ومقاهي مفتوحة في اول يوم رمضان دون موافقات رسمية".واشار الى ان "القيادة اعتقلت 38 شخصا اجهروا بالافطار في محافظة كربلاء المقدسة".